"التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري" ندوة بمجمع إعلام الزقازيق

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية دور مجمع الإعلام بالزقازيق في تنفيذ الدورات التدريبية للشباب والفتيات وطلبة الجامعة ، وكذلك التنسيق مع المديريات الخدميه والهيئات الحكومية لتدريب العاملين بها بهدف رفع مستوى الوعي الثقافي وتنميه قدراتهم وصقل مهاراتهم لتحسين مستوى الآداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأوضح دسوقي عبد الله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا و مدير مجمع إعلام الزقازيق قيام المجمع بتنفيذ ندوة توعوية بعنوان "التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري " بحضور الدكتور أحمد سليمان عميد المعهد العالي للخدمة الإجتماعية بكفر صقر ، وذلك بمقر مؤسسة تمكين للتنمية والتدريب بالزقازيق.

وخلال الندوة أوضح الدكتور أحمد سليمان عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر صقر أن الأمن القومي المصري يكمن فى دفاع الدولة المصرية ضد أى تهديدات أو مخاطر ومقدرتها على حماية مصالحها الحيوية على المستويين الداخلى والخارجى والدفاع عن نسقها القيمى بما يحفظ هويتها وتحقيق أهدافها التنموية الشاملة بأبعادها ومجالاتها (السياسية والعسكرية والإجتماعية والإقتصادية والأيدولوجية والبيئية والمعلوماتية ومستوياتها المتعددة) بما يدعم الإستقرار الإجتماعى والسياسي بالإضافة لسيادتها على ربوعها برًا وبحرًا وجوًا وفضاءً بما يحفظ أمنها وأمانها وبقائها.

أضاف عميد المعهد العالي للخدمة الإجتماعية بكفر صقر أن الأمن القومي المصري يواجه تحديات عضال يأتى فى مقدمتها التحديات الإقتصادية حيث سارعت الدولة وقيادتها الحكيمة فى مراجعة البرنامج الإقتصادى للدولة وتصحيحه حيث حررت سعر الصرف للعملات الأجنبية ورفع الدعم عن السلع غير الأساسية وطورت التشريعات بما أسهم فى جذب الإستثمار على المستويين المحلى والدولى ، كذلك وضع أطر وبروتوكولات التعاون الإقتصادى مع كثير من الدول العربية والأجنبية ، بالإضافة إلى تدشين المشروعات الإقتصادية القومية فى العديد من المجالات الصناعية سواء من قِبل الحكومة على المستوى الرسمى أو بالشراكة مع القطاع الخاص الداخلى والأجنبي.