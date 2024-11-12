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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل ضبط المتهمين بإطلاق أعيرة نارية تجاه محول كهربائي في قنا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية تجاه محول كهربائى بغرض سرقة الأسلاك بقنا وضبط مرتكبى الواقعة.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية تجاه محول كهربائى بغرض سرقة الأسلاك مما أدى لانقطاع التيار الكهربائى بإحدى القرى بقنا .  
بالفحص تبين أن حيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 10 أكتوبر الماضى تبلغ لمركز شرطة دشنا من فنى كهرباء بوجود تلفيات بمحول الكهرباء المشار إليه وسرقة بعض محتوياته، مما أدى إلى إنقطاع التيار الكهربائى بإحدى القرى . 
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة المركز) وبحوزته (رشاش جيرينوف – 2 بندقية آلية – كمية من مخدر الشابو) ، وأقر بقيامه بإطلاق أعيرة نارية تجاه المحول بغرض سرقة الأسلاك الكهربائية من داخله مما أدى إلى إنقطاع التيار الكهربائى كما اعترف ببيع المسروقات لـ (تاجر خردة "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة المركز) أمكن ضبطه. 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

بمحول الكهرباء بإطلاق أعيرة نارية تجاه محول كهربائى وزارة الداخلية التواصل الاجتماعي