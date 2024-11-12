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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية يشكل لجنة لرفع كيانات تجميع الخردة من شوارع المنصورة

إزالة كيانات تجميع
إزالة كيانات تجميع الخردة بمدينة المنصورة
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أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تشكيل لجنة من الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة ورئاسة حي غرب المنصورة ورئاسة حي شرق المنصورة وإدارة المركبات والصيانة لرفع كافة الكيانات الثابتة بالشوارع الرئيسية لتجميع الخردة وناتج فرز القمامة بنطاق المدينة

وقال بيان محافظة الدقهلية ان اللجنة بدأت عملها اليوم ورفعت  أحد الأكشاك الثابتة لتجميع الخردة وناتج فرز القمامة بشارع مبارك وابو الليل بنطاق حى غرب المنصورة وكانت تقيم بالكشك احدى الاسر.

 وكلف"المحافظ" رئيس حى غرب المنصورة للتنسيق مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي لسرعة توفير الرعاية الاجتماعية اللازمة لهذه الأسرة وتوفير سكن آدمى ملائم لها ولاطفالها وتقديم كافة اوجه الدعم والمساندة.

وفي ذات السياق قال "مرزوق" انه تم رفع 30 طن خردة  من الكشك المذكور ونقلها الي أماكن المعالجة والتدوير.

من جانبه قال محمد حمص مدير عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة ان التنسيق قائم ومستمر مع المهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمحاسب احمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة محمد امين رئيس حي شرق المنصورة لاستمرار اللجنة في أداء أعمالها لحين الإعلان أن مدينة المنصورة خاليه تماما من الفرز في القمامة داخل الشوارع الرئيسية بالمدينة.

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