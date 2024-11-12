جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة طبية بشرية وتمريضية بقرية بخانس

واصلت جامعة جنوب الوادي قوافلها الطبية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان) برعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي وإشراف الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بقافلة طبية بشرية وتمريضية بقرية بخانس بأبو تشت.

وأشار الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن القافلة الطبية البشرية قدمت خدماتها العلاجية لعدد 518 حالة كشف وعلاج وتحويل للمستشفى الجامعي، كما قام صندوق مكافحة الإدمان بقنا بتوعية أهالي القرية بأهمية القضاء على ظاهرة إدمان الشباب للمخدرات وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع.

وأضاف، نائب رئيس الجامعة أن القافلة التمريضية قامت بعمل ندوة توعوية عن تحقيق التنمية المستدامة وأثرها الفعال للفرد والمجتمع والخدمات الصحية التي تقدمها الجامعة في إطار المبادرة واهميه التعايش مع الأمراض المزمنة والاهتمام بالالتزام بالعلاج لحالات مرضى السكر والضغط والقياس المستمر وعمل متابعه دوريه عن طريق التحاليل ومعرفة القياسات الخاصة بالضغط كما تم اجراء قياس الضغط والسكر للعديد من الحالات.