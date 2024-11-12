محافظ الفيوم: الدولة بذلت جهودا ضخمة لإعادة بحيرة قارون لحالتها السابقة

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن الفيوم تشهد افتتاح موسم الصيد في بحيرة قارون بعد انقطاع دام لسنوات طويلة، متابعا «الدولة المصرية والقيادة السياسية كانت معنية بالبحيرة، إذ بذلت جهودا كثيرة لعودة البحيرة إلى حالتها السابقة حتى تكون مصدر رزق لكل ممتهني الصيد، ومصدر أمن غذائي لمصر كلها».

وأضاف «محافظ الفيوم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر فضائية مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أنّ بحيرة قارون كانت تعاني من عدم اتزان في مؤشراتها وتدهور حالتها المائية وارتفاع معدلات الملوحة، موضحا ان كل أجهزة الدولة المصرية بذلت جهودا هائلة خلال الفترة الأخيرة في عمليات إنقاذ بحيرة قارون.

وتابع محافظ الفيوم «تم إنزال 6 مليون صنف من أصناف الجمبري، وجرى اختياره بعناية، حتى يكون لديه قدرة على التأقلم في مياه بحيرة قارون، وكان من المتوقع أن يصل طول الجمبري خلال شهرين عقب إنزال الذريعة والصيد إلى 12 سم ولكنه تخطى 14 سم».

كما لفت إلى أنّ هناك متابعة أسبوعية لمعدلات المؤشرات الخاصة بخصائص المياه وطبيعة البحيرة.