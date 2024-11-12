محافظ المنوفية: نجاح أول جراحة عظام بمستشفى زاوية الناعورة بعد توقف عام كامل

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن نجاح أول جراحة تثبيت مفصل بمستشفى زاوية الناعورة بمركز ومدينة الشهداء بعد توقف دام أكثر من عام عن إجراء جراحات العظام.

وأوضح الدكتور أسامة عبد الله وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، قيام الفريق الطبي بالمستشفى بالتدخل الطبي اللازم لتثبيت المفصل لمريض كان يعاني من حالة صحية تتطلب التدخل الجراحي العاجل، وذلك في إطار سعي إدارة المستشفى لإعادة تفعيل قسم العظام وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعد خطوة هامة نحو تعزيز الخدمات الطبية في مستشفى زاوية الناعورة، ويعكس اهتمام وزارة الصحة بتطوير المنشآت الصحية وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه ثمن محافظ المنوفية جهود الفريق الطبي بالمستشفى لدورهم في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والتطور في نوعية العمليات الجراحية بإستخدام التكنولوجيا الحديثة في العلاج ، مؤكداً دعمه الكامل للقطاع الصحي كونه أحد المحاور الرئيسية لبناء الإنسان والتنمية المستدامة.