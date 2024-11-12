جامعة جنوب الوادي تنظم ندوة توعوية حول مخاطر الإدمان

نظمت كلية الطب بجامعة جنوب الوادي، ندوة توعوية عن مخاطر الادمان والتعاطى وذلك في اطار بروتوكول التعاون بين جامعة جنوب الوادي وصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي بحضور الدكتور عبدالناصر عبد الجابر وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومروة عبد الراضي مدير بيت التطوع بالجامعة ومحمد الكامل مدير إدارة المشروعات البيئية بالجامعة.

جاء ذلك رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتحدث الدكتور عبد الناصر عبد الجابر، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن تجنب أصدقاء السوء الذين يقنعوا غيرهم بمبدأ التجربة للمواد المخدرة ودور طلاب الجامعة في نقل التوعية لذويهم وبصفة خاصة طلاب كلية الطب باعتبارهم المنوطين بالتوعية والعلاج وتطرق للوضع الحالى فى مستشفيات المحافظة التي تجعل عدد أيام اكثر لمرضى الأمراض الناجمة عن متعاطي المواد المخدرة ونصح الطلاب بضرورة توعية اهاليهم بعدم الوقوع في براثن الإدمان.

كما تناولت مروة عبد الراضي، مدير بيت التطوع داخل الجامعة والتابع لصندوق علاج ومكافحة الإدمان أنشطة بيت التطوع وأنواع المخدرات ودور الشباب في مناهضة مشكلة المخدرات والحد من انتشارها وأيضًا التعريف بمركز عزيمة والخدمات التي يقدمها من خلال الخط الساخن 16023.