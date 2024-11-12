مدير "تعليم القاهرة" تتفقد انتظام سير العملية التعليمية بمدارس عين شمس

تفقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عدد من مدارس إدارة عين شمس التعليمية، وذلك خلال جولة مفاجئة.

وقد شملت الجولة مدارس:

ـ ام كلثوم الرسمية للغات

ـ الناصر صلاح الدين الإبتدائية

ـ الفاروق عمر الإعدادية بنين

واطلعت خلالها على آليات سير العملية التعليمية فى المدارس، وأداء الطلاب للواجبات المدرسية، وكراسة الحصة، وكذا متابعة مستوى الطلاب وادائهم فى القراءة والكتابة، ونسب حضور الطلاب.

وشددت على تطبيق لائحة التحفيز التربوى لتوفير بيئة تعليمية أكثر أمانا للطلاب.

كما تفقدت مدير المديرية عدد من فصول رياض الأطفال مؤكدة على أهمية هذه المرحلة للأطفال فى ترسيخ القيم المجتمعية والإنسانية والتعليمية والثقافية، وأشارت أن الاستثمار في الطفولة هو استثمار فى المستقبل.

وفى ختام الزيارة التقت بإبراهيم سعد مدير عام الإدارة وناقشت بعض الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية داخل مدارس الإدارة.