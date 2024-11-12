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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 3 سنوات لمتهم في حيازة سلاح ناري وحشيش بالموسكي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات في حيازة  سلاح ناري، ومواد مخدرة  بغرض للتعاطي في منطقة الموسكي .

تعود تفاصيل الواقعة اثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة الموسكي لتفقد الحالة الأمنية اشتبهت في شخص يقود دراجة نارية، وحاول الهرب وتمكنت قوات  الأمن من ضبط المتهم ط.ا .م عاطل وبتقتيشه غير علي سلاح ناري، وطلقات لذات العيار وكيس اسود به حشيش مخدر، وهاتف محمول.

وبسؤاله عن المضبوطات، اعترف بحيازة السلاح للدفاع عن النفس والحشيش بهدف التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

محكمة جنايات القاهرة حيازة سلاح نارى مواد مخدرة