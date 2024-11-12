تعليم المنيا تستضيف البطولة الإقليمية للكاراتيه لذوي الاحتياجات

أقامت إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بإشراف د رحاب جاد مدير إدارة التربية الخاصة، فاعليات البطولة الإقليمية لشمال الصعيد “مسابقة الكاراتيه - كاتا” والرسم لطلاب مدارس التربية الفكرية والصم والدمج التعليمى بنين وبنات بمشاركة اربع محافظات ( أسيوط - الوادى الجديد - بنى سويف - الفيوم )

جاء ذلك بحضور طارق اسماعيل مدير إدارة الأمن بالمديرية احمد عبدالله مدير إدارة التعليم الخاص، ود. مرفت عبد الحميد مسؤول الدمج بالمديرية، وسحر عبد الرحيم مدير إدارة التعليم الثانوي العام ، والعاملين بمدارس التربية الفكرية ومدارس الدمج

يأتي ذلك فى ضوء اهتماما القيادة السياسية بذوى الاحتياجات الخاصة ، وتحت رعاية الدكتور على عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، وبحضور صابر زيان وكيل المديرية

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