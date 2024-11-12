عودة الأجواء الخريفية على طقس الإسكندرية.. وانخفاض في نسب الرطوبة

عادت من جديد أجواء فصل الخريف على طقس الإسكندرية، حيث عادت درجات الحرارة في الارتفاع درجتين إلى ثلاث درجات، وسجلت اليوم 12 نوفمبر 22 درجة مئوية، وسرعة رياح 13 كم/ ساعة، بينما انخفضت نسبة الرطوبة لتصل إلى 54%.

بينما شهدت الإسكندرية في الأيام القليلة الماضية انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتراكم للسحب المنخفضة والكثيفة المحملة بالامطار الرعدية، وسقوط الامطار على بعض الأحياء بها.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن استعداد الشركة بكافة طاقمها لموسم الأمطار هذا العام، فقد استقرت سيارات سحب المياه في الاماكن التي من المتوقع تراكم المياه بها، وذلك لشفط المياه وعدم التسبب في وجود تزاحم وتعطيل حركة سير السيارات.

واصدر قرار بوقف الإجازات والراحات وتكثيف أعمال التطهير بكافة مكونات الشبكة وتضم "الشنايش، المطابق، وبيارات محطات الرفع والمعالجة" بالإضافة إلى انتشار السيارات والبدالات بكافة المناطق الساخنة بمحافظة الإسكندرية.

وتفقد "نافع" محطات الشركة، للتأكد من الحالة الفنية للمحطات ومدى جاهزيتها الفنية ومتابعة انتظام العمل بها، مؤكدًا على أهمية متابعة الحالة الفنية للمعدات، والاهتمام بنظافة المحطات والتشغيل الأمثل لهم، وضرورة إجراء الصيانة الدورية المنتظمة وفقًا للخطة الزمنية، واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.