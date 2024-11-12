ads
الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

عودة الأجواء الخريفية على طقس الإسكندرية.. وانخفاض في نسب الرطوبة

طقس الإسكندرية الآن
طقس الإسكندرية الآن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عادت من جديد أجواء فصل الخريف على طقس الإسكندرية، حيث عادت درجات الحرارة في الارتفاع درجتين إلى ثلاث درجات، وسجلت اليوم 12 نوفمبر 22 درجة مئوية، وسرعة رياح 13 كم/ ساعة، بينما انخفضت نسبة الرطوبة لتصل إلى 54%.

بينما شهدت الإسكندرية في الأيام القليلة الماضية انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتراكم للسحب المنخفضة والكثيفة المحملة بالامطار الرعدية، وسقوط الامطار على بعض الأحياء بها.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن استعداد الشركة بكافة طاقمها لموسم الأمطار هذا العام، فقد استقرت سيارات سحب المياه في الاماكن التي من المتوقع تراكم المياه بها، وذلك لشفط المياه وعدم التسبب في وجود تزاحم وتعطيل حركة سير السيارات.

واصدر قرار بوقف الإجازات والراحات وتكثيف أعمال التطهير بكافة مكونات الشبكة وتضم "الشنايش، المطابق، وبيارات محطات الرفع والمعالجة" بالإضافة إلى انتشار السيارات والبدالات بكافة المناطق الساخنة بمحافظة الإسكندرية.

وتفقد "نافع" محطات الشركة،  للتأكد من الحالة الفنية للمحطات ومدى جاهزيتها الفنية ومتابعة انتظام العمل بها، مؤكدًا على أهمية متابعة الحالة الفنية للمعدات، والاهتمام بنظافة المحطات والتشغيل الأمثل لهم، وضرورة إجراء الصيانة الدورية المنتظمة وفقًا للخطة الزمنية، واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

الأمطار الرعدية الصرف الصحي بالإسكندرية اللواء محمود نافع درجات الحرارة سقوط الامطار طقس الإسكندرية نسبة الرطوبة موسم الامطار الإسكندرية الأمطار السلامة والصحة المهنية فصل الخريف