القصة الكاملة لدكتورة التريند وسام شعيب.. شاهد

أثارت الدكتورة وسام السيد حسن شعيب، أخصائية أمراض النساء والتوليد، جدلاً واسعاً بعد نشرها مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تناولت فيه ظاهرة الحمل غير الشرعي، ما دفع الأجهزة الأمنية والنقابة العامة للأطباء إلى التدخل والتحقيق في الواقعة.

القبض على الطبيبة والتحقيق في الفيديو

أعلنت وزارة الداخلية، إلقاء القبض على الطبيبة وسام شعيب بعد انتشار الفيديو الذي تعرض فيه لحالات حمل غير شرعي، حيث اعتبرت النيابة الإدارية أن الفيديو يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويتناقض مع أخلاقيات مهنة الطب.

وفي بيان رسمي، أكدت النيابة أنها بصدد التحقيق في القضية لضمان تطبيق القوانين المتعلقة بالمهنة وحماية حقوق المرضى.

كشف أسرار المرضى "بحجة التوعية"

في الفيديو الذي أثار موجة من الاستنكار، تحدثت شعيب عن حالات حمل غير شرعي تم رصدها بين الفتيات، مشيرة إلى واحدة من الحالات التي تضمنت قاصرًا تبلغ من العمر 14 عامًا وهي حامل في الشهر الثامن، وتريد أسرتها إجهاضها.

كما تطرقت إلى سيدة أخرى استأجرت شابًا عشرينيًا لتسجيل الجنين باسمه بعد الولادة، إضافة إلى حالة لامرأة خانت زوجها وصدر بحقها حكما بالحبس لمدة عامين.

بالرغم من الانتقادات التي طالتها، دافعت شعيب عن نفسها، مؤكدة أن الهدف من الفيديو كان توعية الفتيات وتحذيرهن من هذه الحالات، وأوضحت أنها لم تكن تسعى لتحقيق الشهرة.

رد نقابة الأطباء على الواقعة

من جهة أخرى، أكدت النقابة العامة للأطباء أنها تلقت عدة شكاوى ضد الطبيبة وسام شعيب بسبب ما وصفته بالتشهير بالمرضى واستخدام ألفاظ غير لائقة في الفيديو، معتبرة أن ذلك يعد انتهاكًا للمبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وأعلنت النقابة أنها حولت الشكاوى إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق في التصرفات التي وصفتها بأنها تسيء إلى سمعة الطب والمهنة بشكل عام.

وأضافت النقابة أن لائحة آداب المهنة تفرض على الأطباء أن يكونوا قدوة حسنة في المجتمع، ملتزمين بالمبادئ الأخلاقية العليا، ويجب أن يتحلوا بالأمانة والاحترام في تعاملاتهم مع المرضى.

كما شددت النقابة على ضرورة الحفاظ على نزاهة المهنة وكرامتها، وفقًا لما ورد في قسم الأطباء ولائحة آداب المهنة.