14 نوفمبر الجاري.. فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي، أنه سيتم فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر الجارى، حيث يبدأ سحب وتقديم الاستمارات لانتخابات الاتحادات الطلابية بكليات ومعاهد الجامعة بقنا وذلك خلال الفترة من 9 صباحا وحتى 3 مساء.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة تحقيق الانضباط خلال سير العملية الانتخابية، حتى يتسنى لكافة الطلاب المشاركة.

وأشار إلى حرص الجامعه أن تجري الانتخابات الطلابية في حيادية كاملة وأن تعطى الحرية كاملة للطلاب لاختيار من يمثلهم في الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعة والكليات.

وأكد الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه سوف يتم إعلان الكشوف المبدئية يوم الأحد 17 نوفمبر ويتم تلقي الطعون يوم الاثنين 18 نوفمبر وفحص الطعون يوم الثلاثاء 19 نوفمبر وسوف يتم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 20 نوفمبر وتبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين يوم الخميس 21 نوفمبر وتنطلق انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 24 نوفمبر وتجرى انتخابات الإعادة يوم الاثنين 25 نوفمبر.

وتجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء26 نوفمبر و انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 27 نوفمبر.

وتختتم العملية الانتخابية يوم الخميس 28 نوفمبر بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.