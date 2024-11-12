تعيين الدكتور محمد العقاد مديرًا لـ«الشئون العلاجية» بوزارة الصحة

قرر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تكليف الدكتور محمد أحمد عقاد أحمد، مديرا للإدارة المركزية للشئون العلاجية بديوان عام الوزارة.

ونص القرار الذى حمل رقم 462 لسنة 2024 فى مادته الأولى على أنه: “يندب الطبيب محمد أحمد عقاد أحمد، أخصائى طب بشرى بمديرية الشئون الصحية بالجيزة، للعمل بالإدارة العامة لشئون الخدمات الطبية بالإدارة المركزية للشئون العلاجية، ويكلف بتسيير أعمال الإدارة المذكورة وذلك لمدة ثلاثة شهور أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة أى الأجلين أقرب”.

كما تضمن القرار فى مادته الثانية على أنه: “على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل قرار يخالف أحكامه”.

وجدير بالذكر أن الدكتور محمد العقاد، تخرج في كلية الطب جامعة القاهرة (قصر العيني)، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة، كما حصل على درجة الماجستير في أمراض الباطنة والكلي.

كما حصل العقاد على الزمالة في تخصص أمراض الكلي، من الكلية الملكية الأيرلندية لأمراض وزراعة الكلى.

وقد شارك محمد العقاد ، في العديد من مؤتمرات الكلي العالمية.

وحصل في مجال الإدارة على دبلوم إدارة المستشفيات وماجستير إدارة الأعمال MBA جامعة إسلسكا ESLSCA، علاوة على حصوله على شهادات TOT و CSRT في مجالات التدريب والبحث الإكلينيكي من جامعة هارڤارد.

كما تقلد العقاد، العديد من المناصب؛ بداية من مدير عام إدارة الكلي في مديرية الصحة بالجيزة ، ثم مدير العلاجي، ثم وكيل المديرية للعلاجي، ثم رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني بديوان عام الوزارة، ثم رئيس الإدارة المركزية للرعاية الأولية، ثم التحق بالهيئة العامة للرعاية الصحية كمدير عام للرعاية الثانوية والثالثية، ثم رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية.