الخميس .. فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها الأهلية

أعلنت جامعة بنها الأهلية عن بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات اتحادات الطلاب للعام الدراسي الجديد 2024/ 2025، وذلك يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر الجاري، بمكتب عميد الكلية.

وأشارت إلى أنه سيتم إعلان الكشوف المبدئية يوم 17 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 18 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 19 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 20 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 21 نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 25 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر.

وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 نوفمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024، وفقا وفقًا للجدول الزمني المُعتمد من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.