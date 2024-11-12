ads
الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الخميس .. فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها الأهلية

جامعة بنها الأهلية
جامعة بنها الأهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت جامعة بنها الأهلية عن بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات اتحادات الطلاب للعام الدراسي الجديد 2024/ 2025، وذلك يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر الجاري، بمكتب عميد الكلية.

وأشارت إلى أنه سيتم إعلان الكشوف المبدئية يوم 17 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 18 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 19 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 20 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 21 نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 25 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر.

 وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 نوفمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024، وفقا وفقًا للجدول الزمني المُعتمد من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

استقبال طلبات الترشح جامعة بنها الأهلية إعلان الكشوف