يحسن صحة العين.. تعرف على فوائد تناول "الفستق" يوميًا

كشفت دراسة حديثة قام بها الباحثون من جامعة تافتس في ماساتشوستس عن فؤائد تناول المكسرات وتاثيرها على صحة العين، وفقا لما نشرته مجلة Journal of Nutrition الطبية .

وجد العلماء أن إضافة 57غ من الفستق يوميا إلى نظامك الغذائي يمكن أن يحسن صحة العين بشكل كبير لأنه يرفع مستويات اللوتين، حيث يحتوي الفستق على مضاد للأكسدة يسمى اللوتين والذي يمكن أن يزيد من كثافة الصبغة الضوئية البقعية (MPOD) ما يساعد في تصفية الضوء من الشاشات ويحمي شبكية العين من التدهور المرتبط بالعمر.

وقالت الدكتورة تامي سكوت أخصائية علم النفس العصبي، إن الفستق ليس مجرد وجبة خفيفة لذيذة فقد يكون رائعا لعينيك وأن تناول كمية صغيرة كل يوم يمكن أن يساعد في حماية بصرك خاصة مع تقدمك في السن.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا الفستق لمدة ستة أسابيع شهدوا زيادة كبيرة في كثافة الصبغة الضوئية البقعية (MPOD)، ما يعزز الحماية ضد أمراض العين المرتبطة بالتقدم في العمر مثل التنكس البقعي.

وأن الفستق عبارة عن وجبة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية توفر الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية ويتوفر اللوتين في أطعمة أخرى مثل البروكلي والخضروات الورقية لكن الدهون الطبيعية في الفستق تسمح لمضاد الأكسدة بالامتصاص في الدم بسهولة أكبر.