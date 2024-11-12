محافظ بني سويف: إزالة 39 حالة ضمن الموجة الـ 24 لإزالة التعديات

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـــ 24 لإزالة التعديات التي بدأت السبت الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده عمرو محمود مدير أملاك الدولة ، تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات منذ بداية المرحلة وحتى أمس الاثنين ، وصل إلى 39 حالة موزعة بواقع (6 حالات على 570 مترا من أراضي أملاك الدولة ولاية الري+33 حالة على مساحة فدان و6 قراريط أرض زراعية) وذلك ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جدير بالذكر، أن الموجة الحالية كانت قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر الماصي، وتم خلالها إزالة 208 حالة (68 حالة تعد على أراض أملاك الدولة +140حالة على مساحة 6.13 أفدنة أرض زراعية ، وتستكمل بالمرحلة الثانية والتي تستمر حتى 29 الشهر الجاري، تليها المرحلة الثالثة من 7 إلى 27 ديسمبر 2024.