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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قيمتها 4 ملايين جنيه.. ضبط عنصر إجرامي بحوزته 50 كيلو حشيش بالقاهرة

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
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ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على عنصر إجرامي بحوزته 50 كيلو حشيش قدرت قيمتها بنحو 4 ملايين جنيه بدائرة قسم شرطة بدر. 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة البحر الأحمر) بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

 وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 4 ملايين جنيه تقريبا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وملاحقة وضبط مرتكبيها.

مدينة بدر عنصر إجرامى رجال مباحث القاهره قسم شرطة بدر