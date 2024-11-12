وزير الإسكان يعقد عدة اجتماعات مع ممثلي مجلس الأعمال السعودي المصري لبحث سبل التعاون

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدة اجتماعات مع ممثلى مجلس الأعمال السعودى المصرى، لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين، والعمل على حل المشاكل وتذليل العقبات، التى تواجه المستثمرين والشركات بكلا البلدين، وذلك خلال مشاركته بمعرض سيتى سكيب بالعاصمة السعودية الرياض.

وخلال تلك الاجتماعات، استمع المهندس شريف الشربيني، إلى طلبات المستثمرين السعوديين، والتحديات التى تواجه عملهم في السوق المصرية، مؤكداً أنه يتم العمل من خلال مجلس الوزراء على حل المشاكل وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين السعوديين، وموجهاً مسئولى الوزارة بالمتابعة الأسبوعية لمشاكل المستثمرين السعوديين وتذليل العقبات التي تواجههم.

كما استمع وزير الإسكان، إلى مطالب المستثمرين المصريين والتحديات التى تواجه عملهم في السوق السعودية، حيث تم الاتفاق مع الجانب السعودى على وضع محفزات للمستثمرين المصريين فى مجال صناعة العقار، وتم اقتراح تنظيم ملتقى سنوى مشترك بين الجانبين المصرى والسعودى لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين بالبلدين.

كما شهد الاجتماع استعراض عدد من الفرص الاستثمارية بالبلدين، بما يسهم فى دعم أواصر التعاون.