المشرف على مكتب وزير الإسكان الجديد يتوجه بالشكر للعاملين بجهاز العاصمة الإدارية

التقى المهندس أحمد عبد الرازق، بعد توليه مسئولية المشرف على مكتب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمديري الإدارات ومعاوني رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة والعاملين بالإدارات المختلفة بالجهاز، حيث توجه بالشكر للعاملين بالجهاز على الجهود المبذولة أثناء فترة توليه رئاسة جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي بداية اللقاء، وجه عبد الرازق، الشكر والتقدير لجميع العاملين بالجهاز على مجهودهم وتفانيهم في أداء عملهم وتخطيهم للصعوبات والعقبات التي واجهتهم كفريق عمل واحد في سبيل إنجاح منظومة العمل.

كما تقدم المهندس أحمد عبد الرازق بالتهنئة للمهندسة منى عبد السلام، نائب رئيس الجهاز على توليها منصبها الجديد كرئيس لجهاز ماسبيرو وعين الصيرة ومنطقة المواردي، متمنياً لها التوفيق في منصبها الجديد.

وخلال الاجتماع تقدمت المهندسة منى عبد السلام بالشكر للمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس أحمد عبد الرازق على ثقتهما ودعمهما لها كما توجهت بالشكر لفريق العمل بالجهاز على مجهوداتهم في العمل.

فيما أعرب العاملون بالجهاز عن تقديرهم للمهندس أحمد عبد الرازق، موجهين له التهنئة على توليه منصبه الجديد مشرفا على مكتب وزير الإسكان متمنيين له المزيد من التقدم والتوفيق.