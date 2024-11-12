قرارات من النيابة ضد ديلر الحشيش في بولاق

باشرت النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيقات مع عاطل متهم بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته 40 طربة لجوهر مخدر الحشيش بمنطقة بولاق الدكرور.

وقررت النيابة حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول نشاط المتهم.

وأمرت النيابة بتحريز المضبوطات وإرسا عينة منها إلى المعمل الكيميائي لتحليلها، كما طلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

ضبط ديلر الحشيش في بولاق

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبحوزته "40 طربة لجوهر مخدر الحشيش _ مبلغ مالي _ سلاح أبيض".

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.