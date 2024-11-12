استشاري مناعة: أكثر من 16 مليون مواطن استفاد من مبادرة «الاعتلال الكلوي»

أكد الدكتور أشرف عقبة، استشاري الباطنة والمناعة، أهمية مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، إذ تعد خطوة حاسمة للحفاظ على صحة المواطنين، وخاصة مرضى ارتفاع ضغط الدم، والسكر، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن أهداف المبادرة تتمثل في الفحص المبكر، وتقليل التكاليف العلاجية عن المواطن.

وأشار إلى أن مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي تسهل عمليات التحاليل والمتابعة والفحوصات، فضلا عن فحص الأقارب المحتمل إصابتهم بالأمراض الذي لها استعداد وراثي.

وأوضح أن المبادرة استفاد منها أكثر من 16 مليون مواطن، متابعًا: «أفادت عدد كبير من الناس، لأن الفحص المبكر والكشف عن الاعتلال الكلوي أصبح هدف مهم جدا لأن أي شخص يعاني من اختلال في وظائف الكلى في مراحل مبكرة يمكن أن يتعالج منها، ويمنع حدوثه ويقلل من مضاعفاته».