أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 712 ألفًا و610 جنود

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 712 ألفا و610 جنود، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1950 جنديًا ما بين قتيل وجريح، حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية: 9 آلاف و276 دبابة و18 ألفا و847 مركبة مدرعة و20 ألفا و352 من النظم المدفعية و1249 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و996 من أنظمة الدفاع الجوي و2636 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و329 مروحية و28 سفينة حربية، فضلًا عن 3 آلاف و626 من المعدات الخاصة وغواصة و28 ألفا و870 من المركبات وخزانات الوقود و18 ألفا و737 طائرة بدون طيار.

