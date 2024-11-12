مع اقتراب الشتاء.. 7 مشروبات صباحية دافئة لتعزيز المناعة والحفاظ على النشاط

مع حلول فصل الشتاء وتغيرات الطقس المتوقعة في الأيام المقبلة، يصبح الاستيقاظ صباحاً أكثر صعوبة، لذا، يُعد تناول مشروب دافئ مكون من أعشاب طبيعية خيارًا مثاليًا، إذ يُسهم في تحقيق الاسترخاء والشعور بالراحة، ويقدم العديد من الفوائد الصحية والنصائح المفيدة، وفقاً لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

تساعد هذه المشروبات الصباحية في تعزيز المناعة وتسهيل عملية الهضم، مما يمنحنا دفعة غذائية للحفاظ على نشاطنا وصحتنا.

فيما يلي 7 مشروبات دافئة غنية بالمكونات الطبيعية، لمساعدتنا على البقاء بصحة وانتعاش طوال فصل الشتاء:

شاي الزنجبيل والليمون

يعمل الزنجبيل والليمون ثنائي مثالي خاصة في الصباح، ويمكن أن تساعد خصائص الزنجبيل المضادة للالتهابات في تدفئة الجسم وتسكين آلام العضلات، بينما يحتوي الليمون على فيتامين سي، مما يحفز جهاز المناعة ويحارب الالتهابات والفيروسات الشتوية ، ولتحضير هذا المشروب، ما عليك سوى مزج قطع من شرائح الزنجبيل الفريش إلى الماء الساخن وعصر نصف ليمونة.

حليب الكركم الذهبي

الحليب الذهبي، وهو مشروب مصنوع من الكركم، معروف بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، حيث يحتوي الكركم على الكركمين، الذي يرتبط بفوائد صحية متعددة ، بما في ذلك تحسين صحة القلب ودعم المفاصل، يفضل مزج ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم في الحليب الدافئ وإضافة القليل من الفلفل الأسود الذى يحفز امتصاص الكركمين، وتحليته بالعسل .

ماء القرفة والعسل

يمكن أن يعمل مشروب سهل من القرفة والعسل على تقوية عملية التمثيل الغذائي لديك في الصباح الباكر ، فالقرفة غنية بمضادات الأكسدة وقد تضبط مستويات السكر في الدم، مما يجعلها آمان صحي لمشروب صباحي في الشتاء، وينصح إضافة عود قرفة أو نصف ملعقة صغيرة من مطحون القرفة إلى الماء الدافئ، وتركه منقوع ، ثم إضافة ملعقة صغيرة من العسل.

شاي البابونج واللافندر

يعرف البابونج واللافندر بتأثيراتهما المهدئة، مما يجعل هذا المشروب مثالي لخفض التوتر والقلق، والذي يصل إلى ذروته في الأشهر الباردة، كما أن البابونج مهدئ و لطيف على المعدة، ويساعد على الهضم، بينما يضيف اللافندر رائحة مهدئة، ولتحضير هذا المشروب انقع البابونج واللافندر في الماء الساخن لدقائق.

ماء الليمون والعسل

إضافة الليمون والعسل إلى الماء الدافئ مشروب رائع يتمتع بشعبية واسعه ، حيث يساعد الليمون على الهضم ويزيل السموم من الكبد، بينما يوفر العسل سكر طبيعي إلى جانب خصائص مضادة للميكروبات، ويمكن أن يساعد هذا المزيج في تنشيط عملية الهضم، وطرد السموم وتقوية جهاز المناعة، لتحضيره، أضف عصير نصف ليمونة إلى الماء الدافئ، وأضف ملعقة صغيرة من العسل.

مشروب النعناع والريحان

يعمل هذا المشروب من النعناع والريحان على تهدئة المعدة وتصفية الذهن، فالريحان غني بمضادات الأكسدة وقد يساعد في خفض التوتر، بينما يساعد النعناع في الهضم ويضيف انتعاش وراحة للمعدة والأرق، أضف عدد من أوراق من الريحان الطازج وأوراق نعناع إلى الماء الساخن واتركه منقوع لدقائق قبل تناوله.

خل التفاح والعسل

مشروب لاذع النكهة ، فإن خل التفاح والعسل مزيج جيد ، ويعرف خل التفاح بمساعدته على الهضم وموازنة مستويات الأس الهيدروجيني، وله فوائد مضادة للميكروبات، اضف ملعقة صغيرة من خل التفاح وملعقة صغيرة من العسل في ماء دافئ، وقلب جيدا .