ضبط كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في بورسعيد.. صور

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد حلمي، حملة موسعة، اليوم الثلاثاء، لضبط الأسواق وتشديد الرقابة التموينية على الدعم ليصل لمستحقيه.

وأسفرت الحملة عن ضبط 118 كيلوجراما لحوم مستوردة في حالة إحلال وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة واخطار النيابة للتحقيق.

كما ضبط رجال الرقابة التموينية 500 كيلو جرام علف مجهول المصدر بدون أي بيانات دالة على مصدره، وجرى التحفظ عليه وتحرير محضر بالواقعة، كما ضبطت 335 قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية من تواريخ الإنتاج المدونة على المنتجات مختلفة الأنواع والأصناف، و300 كيلو جرام دقيق سياحي بدون أي فواتير تدل على مصدره، وتحفظوا أيضا على المضبوطات وتحرر محضر بالوقائع وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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