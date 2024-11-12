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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

التليفزيون اللبناني: سقوط شهيد وجرحى في غارة إسرائيلية بمدينة الهرمل

البوابة نيوز
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أفاد التليفزيون اللبناني، بسقوط شهيد وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مدينة الهرمل، شرقي لبنان.
وذكر التليفزيون اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي يشن غارة عنيفة على الضاحية الجنوبية، إضافة إلى غارة أخرى استهدفت منطقة "الحدث - الجاموس" جنوبي لبنان.. ولم يشر إلى سقوط جرحى أو مصابين جراء هاتين الغارتين.

مدينة الهرمل غارة إسرائيلية لبنان