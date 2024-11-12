اليوم.. قطع المياه عن مدينة الفشن وقرية الفنت ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه قد تقرر قطع المياه عن مدينة الفشن وقرية الفنت، لمدة 4 ساعات مساء اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر، اعتبارا من الساعة 7 وحتى 11 مساء، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بمحطة مياه القضابي.

وقدمت الشركة، اعتذارها عن قطع الخدمة خلال الساعات المذكورة نظرا لأعمال الصيانة الدورية واللازمة للمرفق، مناشدة المواطنين والمخابز والمستشفيات كافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

ونوهت الشركة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.