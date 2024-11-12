مسئول فلسطيني: نتنياهو يسعى لاستثمار فوز ترامب في ضم مناطق واسعة من الضفة

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحلفاءه من اليمين المتطرف، يريدون استثمار فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية، في ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية وتنفيذ حل يعطي الفلسطينيين سلطة شكلية مدنية دون أي طبيعة سياسية.

وقال الهباش في مداخلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الثلاثاء، "إن نتنياهو لم يؤمن يوما بالحل السياسي القائم على الشرعية الدولية، بل ينكرها ولا يؤمن بحل الدولتين ويرفض مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، ويجد في الوقت الحالي فرصة سانحة لتنفيذ مخططه بدعم أمريكي".

وأوضح أن ما تقوم به إسرائيل خطير للغاية ويهدد بنسف كل قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية؛ ويتنكر للقرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية، لافتا إلى أن إسرائيل تريد أن تفرض قانونا آخر بعيد عن القانون الدولي والاتفاقات التي سبق وأن تم توقيعها، وهو ما سيُدخل المنطقة في نفق مظلم وينذر بتهديدات خطيرة وعواقب وخيمة.