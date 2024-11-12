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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"بعد إحالة أوراقه للمفتي".. جنايات الجيزة تعقد جلسة النطق بالحكم على سائق قتل زوج شقيقته بالطالبية

ارشيفية
ارشيفية
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تعقد محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم على سائق متهم بقتل زوج شقيقته (عامل بورشة زيت)، بسبب خلافات أسرية، بعد إحالة أوراقه بالجلسة السابقة لمفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا.

قتل عامل بورشة زيت 

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم (627- 2024 جنايات قسم الطالبية)، أن المتهم "هانى.ر"، محبوس، 35 سنة، قتل عمدا المجنى عليه "مصطفى طارق" عامل بورشة زيت، مع سبق الإصرار على إثر خلافات أسرية بينهما، فقعد العزم وبيت النية على الخلاص منه وفى سبيل الوصول لغايته أعد سلاحا أبيض "سكين"، وتوجه إلى مكان عمله، وما إن ظفر به حتى طعنه باستخدام سلاحه قاصداً إزهاق روحه فأحدث به إصابات أودت بحياته.

مشادة كلامية 

وقال طارق عبد الحميد أحد شهود العيان وزميل المجنى عليه فى العمل، إنه إبان مباشرته والمجنى عليه مهام عملهما، أبصر نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه والمتهم، فغادر الأخير وعاود مرة أخرى عقب مرور فترة زمنية محرزا سلاحًا أبيضًا  "سكين" وتوجه صوب المجنى عليه وما أن ظفر به حتى سدد له طعنة واحدة بمنطقة البطن من الناحية اليسرى باستخدام ذلك السلاح فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

أقوال زوجة الضحية وشقيقة المتهم 

وقالت نسمة شعبان زوجة المجنى عليه وشقيقة المتهم، أنها على إثر خلافات بينها وبين زوجها "المجنى عليه" توجه أخوها "المتهم" لمعاتبة زوجها فحدثت مشاجرة تطورت إلى قيام المتهم بقتل المجني عليه.

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