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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"كوب 29".. الكويت وبريطانيا تبحثان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

وزير الخارجية الكويتي
وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا
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بحث وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني ديفيد لامي، على هامش أعمال قمة قادة العالم للعمل المناخي COP29 التي تنعقد في عاصمة جمهورية أذربيجان باكو، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت الخارجية الكويتية، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم خلال اللقاء أيضا بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وأطر تعزيزها في مختلف المجالات.
 

كوب 29 وزير خارجية الكويت عبدالله اليحيا