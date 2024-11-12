الأمم المتحدة تؤكد أهمية بقاء معبر "أدري" مفتوحًا لضمان وصول المساعدات إلى دار فور

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، أهمية أن يظل معبر "أدري" مفتوحًا وقابلًا للاستخدام لضمان تعزيز المساعدات الإنسانية والوصول المستمر للإمدادات إلى المجتمعات التي تواجه المجاعة بمخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "دوجاريك" إن معبر "أدري" يعد ممرا حيويا وشريان حياة لنقل المساعدات الإنسانية إلى دارفور، حيث نقل البرنامج حتى الآن أكثر من 5،600 طن من المواد الغذائية والإمدادات الطبية عبر هذا المعبر، وهو ما يكفي لما يقرب من نصف مليون شخص، وقد تم ذلك في غضون ثلاثة أشهر منذ 20 أغسطس الماضي.

في الوقت نفسه، يواصل برنامج الأغذية العالمي توزيع المواد الغذائية على الأسر التي تواجه المجاعة في مخيم "زمزم" عبر شبكة من التجار المحليين المتعاقدين مع البرنامج.. وقد تمكن البرنامج من دعم 100 ألف شخص من أصل 180 ألف شخص يخطط للوصول إليهم في المخيم.

وقال برنامج الأغذية العالمي في السودان، إن قافلة من شاحنات البرنامج عبرت الحدود من تشاد عبر معبر "أدري" متجهة إلى، حيث تم تأكيد حالة المجاعة هذا العام.

وذكر البرنامج، التابع للأمم المتحدة، أن الشاحنات تحمل إمدادات طبية وغذائية ضرورية وحيوية لحوالي 12500 شخص في مخيم "زمزم"، مشيرا إلى أهمية وصول المساعدات بشكل سريع وآمن إلى الأفراد والعائلات المحتاجة في المخيم.

