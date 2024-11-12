بالصور.. "أورام الأقصر" تستعرض تجربتها لمواجهة سرطان الثدي أمام وزيرا الصحة والتضامن

شارك مستشفى علاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، في فعاليات مؤتمر يوم التضامن ضد سرطان الثدي، وذلك في إطار الاحتفالات العالمية، تحت شعار «أكتوبر الوردي» للتوعية بأهمية الكشف المبكر والوقاية من المرض؛ وضمن المبادرة الوطنية لصحة المرأة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتضمن المؤتمر، جلسة حوارية لتبادل الخبرات والرؤى ووجهات النظر، والتى عرض فيها القائمون على مستشفى الأورام بالأقصر رؤية المستشفى في مواجهة سرطان الثدي فى الصعيد وإجراء آلاف العمليات، وذلك بمشاركة أكثر من 300 طبيب وبحضور عددٍ من قيادات وزارة الصحة والسكان، والخبراء البارزين في ملف صحة المرأة.

وخلال الجلسة الحوارية؛ أكد محمود فؤاد الرئيس التنفيذي، أن المستشفى بالتعاون مع الجهات الشريكة حريصون على دعم صحة المرأة في محافظات الصعيد، وذلك نظرا لاهتمام القيادة السياسية بصحة المرأة المصرية، مشيراً إلى أنه تم عقد سلسلة من الندوات في قرى الأقصر والمحافظات المجاورة للتعريف بالمرض وكيفية مواجهته، وكذلك نقل السيدات المريضات للمستشفى وفحصها فحصا شاملا، وتقديم خدمات طبية مجانية لهن .

وأضاف فؤاد، أن المستشفى يستقبل السيدات اللاتي تحتاج إلى إجراء عمليات لجراحات سرطان الثدي والتي يشرف عليها ويجريها أساتذة متخصصين في مجال الأورام، وتلقي العلاج المجاني والإقامة في غرف مجهزة بأحدث الإمكانيات، موضحا ان المستشفى يقدم الخدمات الطبية المميزة المجانية منذ نشأتها في 2016 للتخفيف عن كاهل المرضى وذويهم؛ والتي تساهم في رفع معدلات الشفاء.

فؤاد : الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي يساهم في رفع نسب الشفاء إلى أكثر من 90% للسيدات

وأكد فؤاد، استمرار جهود مستشفى علاج الأورام بالأقصر، لتحقيق المزيد من النجاحات لصالح صحة المرأة المصرية في محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أنهم حريصون على تقديم كافة أدوات الدعم اللازم لإنجاح هذا العمل الحيوي، بالتنسيق مع الجهات المنوطة، مؤكدا على تحقيق عدد من الأرقام الجيدة في ملف صحة المرأة، لمواجهة سرطان الثدي، حيث يساهم الاكتشاف المبكر في رفع نسب الشفاء إلى أكثر من 90% للسيدات.

وأوضح، أن المبادرة الوطنية لصحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، تتيح الفرصة لكل سيدة للحصول على خدمة طبية وعلاجية متكاملة ومجانية، مؤكداً على أن فرق المستشفى المدربة تعمل على نشر التوعية، والكشف المبكر، وتشخيص وعلاج أورام الثدي بالمستشفى، مما أسهم في تحسين معدلات الشفاء بشكل غير مسبوق.

كما استعرض فؤاد، النتائج التي حققتها المستشفى بالتعاون مع المؤسسات الشريكة، لدعم صحة المرأة، ومنها عدد الزيارات الدورية للسيدات للكشف المبكر وتقديم الخدمات للسيدات مع تشخيص المرض لكل حالة، موضحًا أنه يتم تقديم خطة علاجية متكاملة معتمدة وتطبيق أحدث البروتوكولات العالمية، اعتمادا على فرق مدربة من المتخصصين بالمستشفى.

وخلال الجلسة الحوارية، وجه الرئيس التنفيذي الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه الدائم لمؤسسات المجتمع المدني، ولجهوده في إطلاق المبادرات الهامة التي تستهدف صحة المواطن المصري، كما وجه التحية والتقدير لكل سيدة مصرية وخاصة محاربات مرض سرطان الثدي.

كما وجه الرئيس التنفيذي، الشكر للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على دعمهم ومساندة سيدات مصر المحاربات، وتقدم كافة أشكال الدعم لمؤسسات المجتمع المدني في مكافحة سرطان الثدي، مؤكدا على أهمية تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر لتحقيق الشفاء للمرضى من السيدات.

فعاليات الجلسة الحوارية (1)

فعاليات الجلسة الحوارية (3)

فعاليات الجلسة الحوارية (5)

فعاليات الجلسة الحوارية (4)