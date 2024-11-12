ads
الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أمير قطر يصدر أمرًا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء

أمير قطر الشيخ تميم
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، الأمر الأميري رقم ( 2 ) لسنة 2024 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الأمر الأميري نص على أن يعين كل من، الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع، وبثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة، ولولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي، إضافة إلى منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزيرا للصحة العامة، والشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزيرا للتجارة والصناعة، والشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزيرا للمواصلات.
وأضافت أنه قضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

امير قطر تشكيل مجلس الوزراء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني