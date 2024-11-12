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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة.. صور

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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أعلنت مديرية الزراعة في البحيرة، عن إزالة 14 حالة تعد على الأرض الزراعية بمنطقة الدلنجات، استنادًا إلى توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، ومحافظ البحيرة، الدكتورة جاكلين عازر، في إطار الحفاظ على حقوق الدولة والحماية اللازمة للمساحات الزراعية، وتأكيدًا على احترام سيادة القانون وردع أي مخالفات.

وشارك في حملات الإزالة، الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، والمهندسة عزة هويدي، مدير الإدارة الزراعية، بالإضافة إلى جهاز حماية الأراضي. 

أكد الدكتور حسني عطية عزام أن السياسة الحالية تضمن عدم التهاون في مواجهة أي تجاوزات على الأراضي الزراعية، مشددًا على ضرورة التعامل بحزم مع كل حالة تعدٍ، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي مخالف. 

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