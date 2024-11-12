إزالة 6 حالات تقنين غير جادة ضمن الموجة الـ24 بالأقصر.. صور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود جنوب محافظة الأقصر، برئاسة علي سيد صادق، رئيس مدينة الطود، وبالتنسيق مع مركز شرطة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عن تتفيذ حملة موسعة ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بهدف الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد ممتلكاتها.

وأسفرت الحملة، عن إزالة 6 حالات تقنين غير جادة عبارة عن أراضي فضاء وأسوار وأراضي فضاء محاطة باسوار مهدمة، مقدم عنها طلبات تقنين مباني وغير جادة على مساحة 4061 م2 كائنة بمدينة الطود وقرية العديسات قبلي، وتم استرداد المساحات المشار إليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الحالات.

إزالة 22 حالة تعد لأسوار ومبان مخالفة بمدينة الطود

وفي حملات سابقة، نفذت الوحدة المحلية لمركز الطود خلال الفترة الماضية، أعمال إزالة في المهد لعدد 7 مخالفات تنظيم بناحية أبو عنان شرق بمدينة الطود، عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض والحجر والأسمنت على مساحة 1785 م2، كما تم إزالة لسور بطول 57 متر طولي بناء بالطوب الابيض ومونة الأسمنت بدون ترخيص قد صدر له قرار إزالة بمدينة الطود، وتنفيذ إزالة سور في المهد علي مساحة 175 متر مربع بناء بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت، وإزالة 13 حالة تعدي على الارض الزراعية بقرية المريس في المهد على مساحة 16 قيراط بما يعادل 2800 م2 تقريبا.

وتمت أعمال الإزالات باستخدام معدات المركز، بإشراف ومشاركة علي سيد صادق رئيس مركز الطود، ومشاركة المحاسب خالد محمد عطيتو نائب رئيس المركز، ورئيس قرية المريس والقسم الفني بالقرية والحملة الميكانيكية بالمركز، ومشرفي التنظيم بالإدارة الهندسية بالتنسيق مع الجهات الأمنية بمركز شرطة الأقصر، والإدارة الزراعية بالطود، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بشأن إزالة حالات التقنين الغير جادة وغير الصالحة لشروط وضوابط التقنين، ومجابهة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات التنظيم وإزالتها فى المهد والتصدي لها بكل بكل حزم.

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