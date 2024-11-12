محافظ بني سويف يُهنئ طلاب الأمل بالفوز ببطولة شمال ووسط الصعيد للكاراتيه والرسم

هنأ الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، مسؤولي التعليم، بمناسبة فوز طلاب الأمل للصم وطلاب التربية الفكرية بمراكز متقدمة في منافسات بطولة شمال ووسط الصعيد لألعاب الكاراتيه والرسم، التي أقيمت بمحافظة المنيا وتشرف على تنظيمها الإدارة العامة للتربية الخاصة بالإدارة المركزية للتعليم العام وطبقا لخطة الأنشطة لطلاب التربية الخاصة للعام الدراسي 2024/2025.

من جهتها أوضحت د. أمل الهواري، وكيل الوزارة، أبناء بني سويف من ذوي الهمم تمكنوا من تحقيق مراكز متميزة في المسابقة، حيث حصد فريق الصم بنين على المركز الأول في لعبة كاراتيه، فيما حصل فريق البنات للصم على المركز الثالث، وفي مسابقات الرسم حصد فريق البنين للصم المركز الثالث

كما تقدمت وكيل التعليم بالتهنئة لأسرة التربية الخاصة وكافة قيادات التعليم على المجهود الطيب والمتميز والمشاركة بفاعلية في البطولة وتحقيق هذا الإنجاز مطالبة ببذل المزيد من الجهود وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في جميع ،مشيرة إلى أن المسابقة تقام في إطار اهتمام القيادة السياسية بأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة

من ناحيته، أضاف سليمان محمد مدير إدارة التربية الخاصة بأن البطولة_ التي استضافتها محافظة المنيا على مدار يومين، شهدت مشاركة 5 محافظات (بني سويف ، الفيوم ، اسيوط ، الوادي الجديد ، بجانب المنيا)، موجهًا وراء التهنئة لأبنائه الطلاب على هذا الإنجاز والأداء المشرف وكذلك لمدرب الفريق أيمن أبو القاسم ومنسق الفرق أشرف مسعود ومشرفي الفرق تميم الحسيني وسحر جودة.