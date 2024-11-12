تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإدمان بالتعاون مع 12 وزارة

قال مدحت وهبة، المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة الإدمان، إنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، والتي تم إعدادها بالتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان و12 وزارة بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة.

وأضاف المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة الإدمان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن ملف مكافحة الإدمان وتعاطي المواد المخدرة حظي باهتمام القيادة السياسية خلال آخر عشر سنوات، موضحًا أنه يتم توفير كافة الخدمات العلاجية بسرية تامة وبالمجان، لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

وتابع المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة الإدمان، أن من أبرز محاور الاستراتيجية خلال السنوات الأربع المقبلة هو الوقاية الأولية، والذي يتم بالتنسيق مع بعض الوزارات مثل التربية والتعليم، حيث توعية الطلاب في المدارس بأساليب علمية من خلال توضيح الأضرار التي يتعرض لها المدن.