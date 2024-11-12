إعلان الجدول الزمني لانتخابات اتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي الأهلية

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، الخريطة الزمنية لانتخابات اتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي الأهلية للعام الجامعي 2024/2025.

وأشار عكاوي إلى أنه وفقًا للجدول الزمني المعلن من وزارة التعليم العالي سوف يتم فتح باب الترشح يوم 14 نوفمبر الجاري، وإعلان الكشوف المبدئية يوم 17 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 18 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 19 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 20 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 21 نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى ببرامج الجامعة والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 25 نوفمبر.

وأضاف الدكتور محمد إسماعيل، النائب الأكاديمي لرئيس الجامعة الأهلية، أن انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم تقام على مستوى البرامج يوم 26 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى البرامج يوم 27 نوفمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024.