أمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم في مصر.. خبراء: فصل الشتاء يشهد انخفاضًا ملحوظًا بدرجات الحرارة مقارنتًا بالعام الماضي.. لا بد من متابعة التحذيرات والالتزام بالإرشادات الوقائية

تشهد مصر هذه الأيام تقلبات جوية متأثرة بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، ما يساهم في تغيرات واضحة في حالة الطقس بعدد من المحافظات والمدن وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات تشير إلى أجواء مائلة للبرودة ليلًا وفي ساعات الصباح الباكر، فيما تكون معتدلة إلى مائلة للحرارة نهارًا في بعض المناطق. كما حذرت الأرصاد من احتمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة، خاصة على المناطق الشمالية من البلاد، مع وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية ومنطقة البحر الأحمر.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس، حيث أشارت إلى سيطرة منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، يؤثر على الأحوال الجوية في عدد من المدن والمحافظات ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة خلال الليل وفي الصباح الباكر، مع طقس معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات الأمطار

تتوقع الهيئة فرصًا لسقوط أمطار متفاوتة الشدة في عدد من المناطق، أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الشرقية، السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق حلايب وشلاتين.

وأشارت الأرصاد إلى أن خريطة سقوط الأمطار تشمل 12 محافظة، هي: "البحيرة، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، بورسعيد، دمياط، بني سويف، الإسماعيلية، مطروح، المنوفية، والبحر الأحمر"، وتشمل أيضًا محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، حيث توجد فرص لسقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق، مع ظهور الغيوم الجزئية.

طقس أكثر برودة

وقال الدكتور علي قطب، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، يشهد فصل الشتاء القادم انخفاضًا ملحوظاً في درجات الحرارة مقارنتًا بالشتاءالماضي، نتيجة للتغيرات المناخية العالمية وظاهرة "اللانينا" التي تسبب تبريداً غير معتاد للمحيط الهادئ؛ ما يؤدي إلى طقس أكثر برودة وهطول أمطار غزيرة، خاصة على المناطق الساحلية مؤكدًا أن هذه الظواهر المناخية قد تتسبب في عواصف وأمطار غزيرة في بعض مناطق مصر، نتيجة ارتفاع حرارة مياه البحر المتوسط التي تعزز من قوة العواصف الجوية​​​​.

وأضاف قطب، من المتوقع أن تسود أجواء معتدلة نهاراً وباردة ليلاً على معظم أنحاء البلاد خلال الأيام المقبلة، حيث تتراوح درجات الحرارة في القاهرة الكبرى بين 28 و29 درجة مئوية نهاراً، بينما ستنخفض ليلاً كما تتوقع الهيئة أن تستمر فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال الأيام المقبلة، خاصة على السواحل الشمالية، ما قد يمتد إلى مناطق أخرى بشكل متقطع​​​​.

نصائح وتحذيرات

بينما يقول الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق وخبير الأرصاد الجوية، نظراً لهذه التوقعات، طالب عبد العال من المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر، خاصة في المناطق الساحلية التي قد تشهد عواصف شديدة وأمطار غزيرة كما طالب بتجنب السفر خلال فترات الطقس العاصف، واتخاذ احتياطات خاصة لتفادي أي مخاطر قد تنجم عن التقلبات الجوية​​​​.

وأضاف عبد العال، مع استمرار تأثير التغيرات المناخية على الطقس في مصر، يظل من المهم متابعة تحذيرات الأرصاد والالتزام بالإرشادات الوقائية، خصوصًا مع قرب وصول فصل الشتاء الذي قد يحمل معه تحديات جوية تتطلب الحذر، إلي جانب ارتداء الملابس المناسبة.