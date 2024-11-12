معتز بالله عثمان: مصر حققت خطوات مهمة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات

أكد معتز بالله عثمان، ممثل الأمانة الفنية للجنة الدائمة لحقوق الإنسان، أن مناقشة دعم وتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والإجراءات الجنائية يُعدّ من المواضيع ذات الأهمية البالغة، والتي كانت ولا تزال من القضايا الرئيسية في المنطقة العربية.

كما أشار إلى أن مصر لعبت دوراً مهماً وفعالاً في الجهود المبذولة ضمن إطار الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، بهدف تطوير الآليات الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

وأضاف "عثمان" خلال كلمته ورشة عمل المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أن استطاعت مصر أن تحقق خلال السنوات الماضية خطوات مهمة على صعيد تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية على المستويات التشريعية والتنفيذية والمؤسسية، كما أنه من المؤكد أن تعزيز حماية حقوق الإنسان هي عملية مستمرة وتراكمية الأثر، وتظهر نتائجها بشكل متدرج، ومهما بُذل من جهد أو تحقق من إنجاز في هذا المجال، تظل دائمًا هناك تحديات تستلزم مواصلة العمل من أجل التغلب عليها لضمان تمتع الجميع بحقوقهم التى كفلها لهم الدستور والقوانين الوطنية، وأن الورشة اليوم هدفها الرئيسي تعزيز الوعي بحقوق الإنسان، ووضع استراتيجية موحدة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان تستهدف رفع الوعي المجتمعي وتثقيف العاملين بالمؤسسات الحكومية حول حقوق الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان وضعت مسار استراتجي لوضع آليات متطورة لحقوق الإنسان.

والجدير بالذكر، أن أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة، صباح اليوم ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR" والتي يشارك فيها عدد من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس القومية المتخصصة ذات الصلة، وذلك بحضور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، المستشار هاني جورجي، النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عصام شيحة ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.