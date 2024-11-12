مبادرة لتجميل أكشاك الكهرباء في دمياط الجديدة

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن انطلاق مبادرة جديدة لتجميل أكشاك الكهرباء بمدينة "دمياط الجديدة"، وتحويلها إلى لوحات فنية جميلة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن تلك الخطوة تأتى في ضوء حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على تجميل المناطق السكنية بالمدينة والسعى لإثراء الحس الفنى فى المجتمع، وتوفير جودة الحياة لسكان المدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، أن عملية تجميل أكشاك الكهرباء لتحويلها من كيان مشوه إلى لوحات فنية بديعة تتم بيد فنان ورسام متخصص، حيث يتم تنظيف الكشك وإزالة الملصقات والتشوهات والإعلانات، ودهان طبقة أولية، وتنفيذ التصميمات الجمالية التي تم اختيارها بحيث تجذب الانتباه، لمنع التلوث البصري، وتحسين الرؤية البصرية والجمالية.

وأشار إلى أن أغلب اللوحات والرسومات على أكشاك الكهرباء، مستوحاة من البيئة الدمياطية التى تجمع بين البحر والنهر.

ولفت رئيس الجهاز، إلى أنه جار حاليا تجميل أكشاك الكهرباء بالشوارع والميادين والجزرالرئيسية، وسيتم تباعاً تعميمها على كافة الأحياء والمحاور الرئيسية بالمدينة.

وحذر رئيس الجهاز، الشركات والمحال التجارية، ومعتادي لصق الإعلانات على الأكشاك والجدران، والمعلنين على المرافق العامة بالمخالفة للقانون، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.

ونوه بأن ذلك يأتي في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالحرص على تجميل المدن الجديدة وتحسين الرؤية البصرية والجمالية للسكان.