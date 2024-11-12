جوتيريش: يجب تكاتف المجتمع الدولي للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إنه لا بد من تكاتف المجتمع الدولي من أجل الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض، ولا بد من احترام جميع الحكومات لالتزاماتها بالحد من انبعاثات الاحتباس الحراري.

وأضاف جوتيريش في كلمته أمام قمة المناخ "كوب 29" بأذربيجان، التي نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الأمم المتحدة مستعدة لتعزيز اقتصاديات الدول النامية والناشئة في الثورة الخضراء، موضحًا أنه لا بد من بذل الجهود لحماية شعوب العالم من خطر ارتفاع الاحتباس الحراري، مشيرًا إلى أنهم في حاجة لتحقيق العدالة المناخية.