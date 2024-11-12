ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.3%، ليصل إلى مستوى 31,715.81 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.27%، وصولًا إلى مستوى 3,286.51 نقطة، وصعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.25%، وصولًا إلى 8,400.81 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.24%، ليصل إلى مستوى 11,696.19 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.3%، ليصل إلى مستوى 39,344.4 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.27%، مسجلًا 13,919.32 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGXSP بنسبة 0.18%، وصولًا إلى 6,846.29 نقطة.