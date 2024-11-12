رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل أمين مجلس الجامعات الأهلية

استقبل الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، والوفد المرافق للدكتور إبراهيم الدسوقي الأستاذ بهندسة عين شمس، الدكتور حسين فريد الأستاذ بهندسة عين شمس.

وخلال اللقاء استعرض عكاوي حجم الإنجاز في جامعة جنوب الوادي الأهلية وانتظام العملية التعليمية في برامج (الطب والجراحة، العلاج الطبيعي، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الصيدلة، الهندسة، التمريض الألسن، العلوم الإدارية)، مشيرا إلى حرص الجامعة على تنوع التخصصات وارتباطها بسوق العمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ٢٠٣٠ والتي تهدف لتزويد الطلاب بالمهارات الفنية والعملية ليكونوا ركيزة أساسية في بناء اقتصاد معرفي.

وأضاف “عكاوي”، أن إدارة الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالجودة ومخرجات التعليم.

ورافق رئيس الجامعة وفد مجلس الجامعات الأهلية في جولة تفقدية بمقر جامعة جنوب الوادي الأهلية بحضور الدكتور محمد إسماعيل النائب الأكاديمي لرئيس الجامعة الأهلية، والدكتور فرج خضاري عميد كلية الهندسة مسئول مركز معلومات الجامعة الأهلية، ومنسقي البرامج وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وقدم رئيس الجامعة ومنسقو البرامج شرحا لأهم الإمكانيات المادية والبشرية لبرامج الجامعة الأهلية والتجهيزات الخاصة بالمعامل وقاعات التدريس والتكامل بين الجامعة الأم والجامعة الأهلية.

تضمنت الجولة التفقدية زيارة للإدارة المركزية للجامعة الأهلية وجولة بقاعات الأنشطة الطلابية والمكاتب الإدارية وجولة تفقدية بمنشآت الجامعة وتفقد للمعامل وقاعات التدريس.

ومن جانبه أشاد الدكتور ماهر مصباح بحجم الإنجاز بجامعة جنوب الوادي الأهلية والتكامل مع الجامعة الأم في الجوانب الأكاديمية والإدارية وانتظام العملية التعليمية بمختلف البرامج وتوافر مختلف الخدمات للطلاب.