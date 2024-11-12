رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لقمة المناخ في "كوب 29" بأذربيجان

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الجلسة الافتتاحية للشق رفيع المستوى لقمة المناخ، التي تنعقد في إطار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، بجمهورية أذربيجان، وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ولدى وصوله إلى مقر القمة، استقبل رئيس مجلس الوزراء كلا من "أنطونيو جوتيريش"، السكرتير العام للأمم المتحدة، والرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، حيث رحب السكرتير العام للأمم المتحدة والرئيس الأذري بمشاركة الدولة المصرية في هذا الحدث المهم، الذي يجتمع فيه قادة ورؤساء حكومات من حوالي 200 دولة لمناقشة كيفية الحد من الاحتباس الحراري وعواقبه المدمرة.

وعقب ذلك، تم التقاط صور تذكارية جماعية للسكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس جمهورية أذربيجان، ورؤساء الدول والحكومات المشاركين، وذلك قبل بدء الجلسة الافتتاحية.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، إلى جمهورية أذربيجان، للمشاركة نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الشق رفيع المستوى من الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29 ، على مدار يومي 12 و13 نوفمبر الجاري.

واستقبل رئيس الوزراء لدى الوصول إلى مطار حيدر علييف الدولي بالعاصمة الآذرية باكو، ترافقه الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كلا من وقار مصطفاييف، وزير الصناعات الدفاعية الأذربيجاني، والسفير هشام ناجي، سفير مصر لدى أذربيجان.

ومن المُقرر أن يُلقي رئيس الوزراء كلمة، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن برنامج الكلمات العامة لقادة العالم ورؤساء الحكومات المشاركين بقمة المناخ "كوب 29".