علماء روس يطورون نماذج اصطناعية طبية تحاكي الأعضاء والأنسجة البشرية لتدريب الأطباء

طور العلماء الروس في موسكو 10 نماذج اصطناعية طبية فريدة تحاكي الأعضاء والأنسجة من خلال مجسمات لتدريب الأطباء وضبط المعدات الطبية وفقا لما نشرته مجلة تاس الطبية .

أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن العلماء في العاصمة الروسية طوروا مجسمات اصطناعية تحاكي الأعضاء البشرية ليتم الاستفادة منها في تدريب الأطباء.

وقال في قناته على تليجرام: طور العلماء في موسكو 10 نماذج اصطناعية طبية فريدة تحاكي الأعضاء والأنسجة البشرية ستستخدم هذه لتدريب الأطباء، حيث تعد هذه المجسمات هى الأفضل من حيث التكلفة والوظيفة والمتانة.

ومن بين المجسمات الاصطناعية التي طورها العلماء في موسكو مجسم يحاكي الجنين البشري ويستعمل مع أجهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية وسيستخدم هذا المجسم في المستقبل لتدريب الأطباء على اكتشاف الأمراض عند الأجنة في مراحل الحمل المبكرة، كما طوّر العلماء مجسما يحاكي قسما من جسم الإنسان حيث يوجد القسم القطني العجزي من العمود الفقري وسيستعمل هذا النموذج لتدريب الأطباء على الحقن بأمان في هذه المنطقة من الجسم ومراقبة الحقن عبر التصوير بالموجات فوق الصوتية.

وأشار سوبيانين إلى أن الخبراء في مركز موسكو للتشخيص والتطبيب عن بعد التابع لوزارة الصحة الروسية بدأوا بعملية إنتاج المجسمات المذكورة بكميات صغيرة، بالإضافة إلى مجسم يحاكي الكبد البشري ويسمح هذا النموذج للأطباء برؤية الأوعية الدموية والتشكيلات المختلفة باستخدام الموجات فوق الصوتية، ما يساعدهم على تشخيص الحالات المرضية.