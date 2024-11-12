ارتفاع بيتكوين قرب 90 ألف دولار بدعم فوز ترامب

الثلاثاء 12/نوفمبر/2024 - 10:18 ص

أدى ارتفاع سعر البيتكوين القياسي إلى تجاوز الأصل الرقمي 89 ألف دولار ورفع القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة فوق ذروتها في عصر كورونا مع مراهنة المتداولون على طفرة في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

قفزت العملة المشفرة الأكبر حجمًا بنحو 32% منذ الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 89599 دولارًا اليوم الثلاثاء، وتم تداول العملة المشفرة الأصلية عند 88450 دولارًا اعتبارًا من الساعة 5:45 صباحًا في لندن.

تعهد ترامب بوضع قواعد أكثر ودية للعملات المشفرة، كما يعمل حزبه الجمهوري على تشديد قبضته على الكونجرس، مما يعزز فرصه في تنفيذ أجندته.

وتشمل تعهدات ترامب الأخرى إنشاء مخزون استراتيجي من البيتكوين وتعزيز التعدين المحلي للعملة لجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة على مستوى العالم.

ويمثل موقفه انحرافًا حادًا عن حملة لجنة الأوراق المالية والبورصات على الصناعة المثيرة للانقسام في عهد الرئيس جو بايدن.

وقد أدى تغيير النبرة السياسية، إلى تنشيط عمليات الشراء المضاربية للرموز الكبيرة والصغيرة على حد سواء، مما رفع قيمة الأصول الرقمية بشكل عام إلى حوالي 3.1 تريليون دولار، وفقًا لبيانات CoinGecko.

كتب كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة بيبرستون، في مذكرة أن عملة البيتكوين في "وضع الوحش". "السؤال الذي لم يستقر عليه المتداولون بعد هو ما إذا كان لا يزال هناك مجال لملاحقة هذه اللعبة الساخنة أو الانتظار حتى حدوث تصحيح طفيف وخروج بعض الحرارة من الاتجاه الاندفاعي".

وبحسب بيانات من بورصة Deribit، يراهن المستثمرون في سوق الخيارات على أن سعر البيتكوين سيتجاوز 100 ألف دولار بحلول نهاية العام.

وسجلت العقود الآجلة لشركة CME Group Inc. للبيتكوين والإيثريوم المصنف الثاني أرقامًا قياسية أمس الاثنين، في إشارة إلى المشاركة المتزايدة من جانب المستثمرين المؤسسيين في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، اشترت شركة البرمجيات MicroStrategy Inc. - أكبر شركة مدرجة في البورصة تمتلك عملة بيتكوين خارج قطاع صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة - حوالي 27200 بيتكوين مقابل حوالي 2 مليار دولار في الفترة ما بين 31 أكتوبر و10 نوفمبر.

في الوقت الحالي، لا يولي المتداولون اهتماما كبيرا لأسئلة مثل مدى سرعة تنفيذ ترامب لأجندته أو ما إذا كان المخزون الاستراتيجي خطوة واقعية. ويتضح المزاج المحموم من مضاعفة سعر دوجكوين مؤخرا، وهي العملة المفضلة لدى جماهير الميم والتي يروج لها مؤيد ترامب إيلون ماسك.

ارتفعت قيمة البيتكوين بنحو 110% في عام 2024، بفضل الطلب القوي على صناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية المخصصة وخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويتجاوز ارتفاع الرمز العائدات من الأسهم العالمية والذهب. ووصل حجم التداول في صندوق iShares Bitcoin Trust التابع لشركة BlackRock Inc. والبالغ 39 مليار دولار إلى أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الاثنين.

قالت المحللة الفنية كاتي ستوكتون من شركة Fairlead Strategies LLC في أحدث مذكرة بحثية لها: "من الطبيعي أن نشهد فترة من الهضم بعد هذا الارتفاع الحاد" في البيتكوين، وأوصت بـ "تحيز محايد قصير الأجل".

أنفقت شركات الأصول الرقمية مبالغ طائلة خلال الحملة الانتخابية الأمريكية لدعم المرشحين الذين تعتبرهم هذه الشركات مؤيدين لمصالحها. وعلى هذه الخلفية، غير ترامب موقفه، فأصبح مؤيدا لصناعة وصفها ذات يوم بأنها عملية احتيال.