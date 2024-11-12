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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يبدأ استعداداته للجولة الثامنة لدوري الكرة النسائية.. صور

الاهلي يستعد لدوري
الاهلي يستعد لدوري الكرة النسائية
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يبدأ فريق الأهلى لكرة القدم النسائية في تحضيراته استعداداً لمنافسات الجولة الثامنة من دوري الكرة النسائية.

حيث يلتقي فريق الأهلي يوم الجمعة المقبلة الموافق 15 نوفمبر بفريق الجونة على ملعب الأهلي بالتجمع الخامس في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.

الأهلي في آخر ظهور له استطاع التغلب على نظيره الاتحاد السكندري بـ8 أهداف نظيفة دون رد خلال 38 دقيقة من الشوط الأول في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري للسيدات، لينسحب الاتحاد السكندري بعدها من المباراة.

ويمتلك الأهلي في رصيده حاليًا 18 نقطة ليعتلي على صدارة الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

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الأهلى فريق الأهلى لكرة القدم النسائية منافسات الجولة الثامنة من دوري الكرة النسائية دوري الكرة النسائية الكرة النسائية