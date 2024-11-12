الأهلي يبدأ استعداداته للجولة الثامنة لدوري الكرة النسائية.. صور

يبدأ فريق الأهلى لكرة القدم النسائية في تحضيراته استعداداً لمنافسات الجولة الثامنة من دوري الكرة النسائية.

حيث يلتقي فريق الأهلي يوم الجمعة المقبلة الموافق 15 نوفمبر بفريق الجونة على ملعب الأهلي بالتجمع الخامس في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.

الأهلي في آخر ظهور له استطاع التغلب على نظيره الاتحاد السكندري بـ8 أهداف نظيفة دون رد خلال 38 دقيقة من الشوط الأول في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري للسيدات، لينسحب الاتحاد السكندري بعدها من المباراة.

ويمتلك الأهلي في رصيده حاليًا 18 نقطة ليعتلي على صدارة الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

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