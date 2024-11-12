تداول 19 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (10) سفن وتم تداول (19000) طن بضائع و(999) شاحنة و(245) سيارة حيث شملت حركة الواردات (7500) طن بضائع و(545) شاحنة و(226) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (11500) طن بضائع و(454) شاحنة و(19) سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس ، الحرية و ALCUDIA EXPRESS بينما تغادر السفينتين دليلة وامل، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل ودليلة وغادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، فيما شهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و 250 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث سينا، أورو آيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1325 راكبا بموانيها.

