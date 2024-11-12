قوافل طبية واستعراضات فنية ضمن مبادرة "بداية" بدمياط

انطلقت فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بكفر شحاتة في دمياط تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وبمتابعة من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين، حيث انطلقت فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بكفر شحاتة.

ونظمت مديرية الشؤون الصحية قافلة طبية شاملة وفريق متحرك لتقديم المبادرات بالكشف المبكر على الأمراض السرطانية والأمراض المزمنة، كما نظمت الإدارة العامة للشئون الاقتصادية وإدارة الاستثمار بديوان المحافظة لقاءات توعوية تحت مسمى "تنمية الوعى الاقتصاد"، وشاركت مديرية التربية والتعليم بمجموعة من العروض والاستعراضات المسرحية للطلاب، وكذلك تم عمل ندوات لغرس القيم الأخلاقية، وندوة أخرى عن "لا للتنمر"، كما عقدت وحدة تكافؤ الفرص ندوات عن "تنمية الأسرة، والتربية الإيجابية، وسن المراهقة".

كما نظمت إدارة بناء القرية ندوة تعريف الناس القروض التي تمنحها الإدارة، وعقدت مديرية الأوقاف ندوات عن خطورة الكلمة ووضعها في موضعها الصحيح، ونظمت هيئة تعليم الكبار ندوة عن خطورة الأمية علي الفرد والمجتمع، واستكتاب للمشتركين في محو الأمية، كما عقد الأزهر ندوات عن فوضى الفتاوى وخدمات المنطقة الأزهرية، وكيف تكون بداية الإصلاح، وعملت القوى العاملة ندوة عن بالسلامة والصحة المهنية تحت عنوان "سلامتك تهمنا" السلامة في بيئة العمل، ونظمت مديرية الشؤون الاجتماعية ندوة المشروطية الصحية، ولا أمية مع التكافل، وشاركت في توزيع ٧٥ كرتونة مقدمة من القوات المسلحة.

ونظمت وحدة السكان ندوة اختيار شريك الحياة، ومديرية الزراعة تم عمل ندوة عن الآثار الضارة لاستعمال المبيدات والتوصيات الفنية، كما نظمت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية علاجية على الحيوانات بعدد ٨٧٠ دواجن و٤٠ رش و٥٠ تجريع و٣٥ كشف، كما تم عمل ندوة إرشادية عن الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان، كما عقدت هيئة الإسعاف ندوة عن الإسعافات الأولية.



وقدمت سيارة المركز التكنولوجي بعض استفسارات من بعض المواطنين على الخدمات المقدمة له، كما قامت مديرية التموين ببيع السلع بأسعار مخفضة المواطنين.